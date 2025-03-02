Від Стармера вимагають скасувати державний візит Трампа до Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю відкинув заклики скасувати пропозицію державного візиту президента США Дональда Трампа після його надзвичайної сварки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі, передає Reuters.

На зустрічі у Вашингтоні минулого тижня Стармер використав лестощі і запрошення від королівської сім’ї на безпрецедентний другий державний візит, щоб спробувати отримати від Трампа зобов’язання щодо гарантій безпеки США для захисту України, якщо вдасться досягти угоди про припинення війни з Росією.

Деякі британські політики, зокрема лідер Шотландської національної партії (ШНП), закликали відкликати пропозицію після того, як Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні.

Відповідаючи на запитання, чи слід скасувати державний візит, Стармер розкритикував політиків, які, за його словами, хочуть поглибити розбіжності з Вашингтоном у той час, коли Європа стикається з «моментом справжньої крихкості».

“Я не дозволю ШНП чи іншим політикам відволікти мене від теми, які намагаються посилити риторику, не усвідомлюючи, що є найважливішою річчю на кону – ми говоримо про мир в Європі”, – сказав Стармер в інтерв’ю ВВС.

Стармер, на відміну від деяких європейських лідерів, намагався уникати критики Трампа, незважаючи на провокації з усіх питань – від Гази до України та можливих тарифів.

Запрошення від короля Чарльза, яке Стармер вручив Трампу в Овальному кабінеті, зробить президента США першим обраним політичним лідером сучасності, який двічі відвідає з державним візитом британського монарха.

Державний візит – це грандіозна церемоніальна подія, сповнена помпезності та пишноти, яка зазвичай включає в себе поїздку в кареті та пишний державний бенкет, зазначає Reuters.

За час правління покійної королеви Єлизавети лише три президенти США отримали повний державний візит: Барак Обама, Джордж Буш і Трамп.