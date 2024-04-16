Верифіковані пронацистські акаунти X процвітають під керівництвом Маска, – NBC News

Соцмережа X Ілона Маска є процвітаючим центром підтримки та пропаганди нацизму, де платні підписники діляться промовами Адольфа Гітлера або контентом, що вихваляє його геноцидний режим.

NBC News з’ясувала, що щонайменше 150 платних “преміум” акаунтів X і тисячі безкоштовних акаунтів протягом останніх місяців розміщували або посилювали пронацистський контент на X, часто з явним порушенням правил X. Усі платні акаунти, які розміщували цей контент, постійно публікували антисемітські або пронацистські матеріали. Приклади включають вихваляння нацистських солдатів, поширення нацистської символіки та заперечення Голокосту.

Верифіковані користувачі, які поширюють пронацистський контент, вступили у взаємовигідні відносини з X Маска, сплачуючи 8 доларів на місяць. В обмін на це вони отримують “пріоритетність” при відповіді на пости і можливість монетизувати свій контент за допомогою реклами, відповідно до умов підписки.

У результаті X виводить симпатиків нацизму з темних куточків інтернету на масову платформу, де вони можуть платити за поширення свого контенту. За даними дослідницької компанії Sensor Tower, у лютому мобільний додаток X мав 174 мільйони щоденних активних користувачів по всьому світу. X стверджує, що їх набагато більше.

Монетизація нацистського контенту суперечить одній з ранніх обіцянок Маска після того, як він купив соцмережу у жовтні 2022 року.