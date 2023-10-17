Суспільство

Версальський палац евакуювали «з міркувань безпеки»

17 Жовтня 2023 16:11
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евакуація, франція

Версальський палац евакуювали через загрозу вибуху.

Про це повідомляється на сторінці палацу у соцмережі Х (колишній Твіттер).

«З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і зачиняє свої двері сьогодні, у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо за розуміння», – йдеться у дописі.

ЗМІ з посиланням на поліцію пишуть, що евакуація відбулася через повідомлення про замінування. На місце були відправлені фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Зазначається, що це вже другий випадок за останній тиждень. У суботу Версальський палац також евакуювали через загрозу вибуху. Перед цим евакуювали музей Лувра.


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