Економіка

Верховна Рада підвищила акцизи на пальне
18 Липня 2024 13:41
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Пальне
Ілюстративне фото / Freepik

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він зазначив, що документ підтримав 231 народний депутат.

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.


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