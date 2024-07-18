Верховна Рада підвищила акцизи на пальне

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він зазначив, що документ підтримав 231 народний депутат.

Законопроєкт №11256-2 передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Перехідний етап має розпочатися з 1 вересня 2024 року.

На кінцевому етапі акциз на бензин становитиме 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.