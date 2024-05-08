Політика

Великобританія висилає російського військового аташе

8 Травня 2024 17:01
росія, британія
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі / Фото: Associated Press

Великобританія вишле російського військового аташе за шпигунство на користь Кремля.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає The Mirror.

“Сьогодні разом з міністром закордонних справ я оголошую пакет заходів, щоб дати зрозуміти Росії, що ми не терпітимемо такої очевидної ескалації”, – заявив він.

Звертаючись до депутатів Палати представників, він заявив, що Британія вижене російського аташе з питань оборони, “який є незаявленим офіцером військової розвідки”.

“Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об’єктів власності Росії у Великій Британії, зокрема будинок Seacox Heath House, нерухомість Росії в Сассексі й відділ торгівлі й оборони в Хайгейті, які, на нашу думку, використовувалися в розвідувальних цілях”, – заявив Клеверлі.

Він також повідомив, що Британія вводить нові обмеження на російські дипломатичні візи, включно й обмеження тривалості перебування російських дипломатів у країні.


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