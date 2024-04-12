Велика іранська атака на Ізраїль очікується “в найближчі години”, – CBS News

В п’ятницю, 12 квітня, очікується велика іранська атака на Ізраїль. Про це повідомляє CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Під час атаки, імовірно, понад 100 безпілотників і десятки ракет націляться на військові об’єкти всередині країни.

Тегеран публічно не повідомив, як і коли він відкриє вогонь, тому наразі незрозуміло, як далеко зайдуть іранські лідери, говорять американські чиновники. А втім, є побоювання, що прямий напад на Ізраїль може перетворити його війну проти палестинського угруповання ХАМАС, яке є союзником Ірану, на набагато ширший регіональний конфлікт.