Політика

Велика іранська атака на Ізраїль очікується “в найближчі години”, – CBS News

12 Квітня 2024 17:54
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ізраїль, іран
Демонстрація роботи іранських безпілотників Shahed / Фото: Iran's Military Achievements Media

В п’ятницю, 12 квітня, очікується велика іранська атака на Ізраїль. Про це повідомляє CBS News із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Під час атаки, імовірно, понад 100 безпілотників і десятки ракет націляться на військові об’єкти всередині країни.

Тегеран публічно не повідомив, як і коли він відкриє вогонь, тому наразі незрозуміло, як далеко зайдуть іранські лідери, говорять американські чиновники. А втім, є побоювання, що прямий напад на Ізраїль може перетворити його війну проти палестинського угруповання ХАМАС, яке є союзником Ірану, на набагато ширший регіональний конфлікт.


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