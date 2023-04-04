Суспільство

Вбивство Татарського взяли на себе “партизани”

4 Квітня 2023 21:55
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росія

“Національна республіканська армія” нібито організувала вбивство пропагандиста Владлєна Татарського. Їй також приписують ліквідацію Дар’ї Дугіної.

Про це сказано в заяві організації.

“Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого розпалювача та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлєн Татарський”, – сказано в заяві.

При цьому в “Національній республіканській армії” наголосили, що “дана акція була автономною і вони не отримували допомоги від жодних іноземних структур”.

Також у повідомленні організації наголошується, що акція не була спрямована проти мирних громадян і всі постраждалі є активними прихильниками війни.

Варто зауважити, що перша згадка про “Національну республіканську армію” була влітку минулого року, коли вона взяла відповідальність за вбивство Дугіної. До цього жодної інформації про організацію не публікували.

В обох випадках заяви про відповідальність “Національної республіканської армії” розповсюджував колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який зараз мешкає в Україні. При цьому жодних доказів існування організації поки що немає.


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