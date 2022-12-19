Кримінал

“Вбивці, ви розбомбили його”. У Петербурзі школярка залишила напис на інсталяції про Маріуполь

19 Грудня 2022 12:18
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Поліцейські у Петербурзі склали протокол про «дискредитацію» російської армії на школярку за графіті «Вбивці, ви розбомбили його» на серці з написом «Маріуполь». Про це виданню «Бумага» розповіли у прес-службі місцевого управління МВС.

Видання уточнює, що петербурженку затримали вчора на Дворцовій площі. Ім’я школярки невідоме. За даними «Бумагі», затриманій 17 років, «Фонтанка» пише, що їй 16.

SOTA без вказівки на джерела повідомляє, що після складання протоколу дівчину відпустили під зобов’язання щодо явки.

Напис “Вбивці, ви розбомбили його” нанесли вчора на інсталяцію “Подвійні серця”, присвячену побратимству Петербурга та Маріуполя. Арт-об’єкт, офіційна вартість якого понад мільйон рублів, демонтували та обіцяли повернути на Дворцову площу після очищення.

Захоплений російською армією Маріуполь та Петербург стали містами-побратимами у травні. Влада Петербурга обіцяла фінансово допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури приазовського міста.


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