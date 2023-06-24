“Вагнерівці” взяли під контроль військові об’єкти Воронежа, – Reuters

ПВК “Вагнера”, засновником якої є Євген Пригожин, увійшла до Воронежа. Найманці взяли під контроль усі військові об’єкти в місті.

Про це пише Reuters.

Одне джерело в російських службах безпеки повідомило агентству Reuters, що бойовики Вагнера також взяли під свій контроль військові об’єкти у місті Воронеж, яке розташоване приблизно за 500 км на південь від Москви.

Офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Пригожин протягом кількох місяців відкрито звинувачував міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова в некомпетентності та в тому, що вони відмовляли Вагнеру в боєприпасах і підтримці в його боях в Україні.

Раніше ФСБ Росії порушила кримінальну справу проти Пригожина за збройний заколот і назвала його заяви «закликами до початку збройного громадянського конфлікту на території Росії, а його дії – ударом у спину» російським військовослужбовцям, які борються з провокаторами. фашистські українські війська».