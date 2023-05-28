Суспільство

В ЄС обіцяли притягнути до відповідальності РФ за атаки на Київ та Дніпро

28 Травня 2023 20:23
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київ, обстріли, єс

У Європейському союзі відреагували на останні російські атаки по Дніпру та Києву. У Брюсселі пообіцяли притягнути до відповідальності керівництво Росії за терор українського цивільного населення.

Про це повідомила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі.

“Варварські атаки Росії тривають, вбиваючи та тероризуючи мирних жителів: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку. Керівництво РФ та винні будуть притягнуті до відповідальності. Ми як і раніше готові допомогти Україні захищатися”, – сказала вона.

При цьому представниця ЄС додала, що Брюссель, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

Вночі 28 травня окупанти атакували Україну найбільшою кількістю дронів з початку повномасштабного вторгнення. Українські сили ППО збили 52 з 54 дронів.


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