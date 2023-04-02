Політика

В уряді Чехії не проти посередництва Китаю між Україною та Росією

2 Квітня 2023 18:57
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війна, росія, чехія

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що не має заперечень проти того, аби припинення повномасштабних бойових дій в Україні відбулося за посередництва Китаю.

Про це, як повідомляє “Європейська правда”, Чернохова сказала в неділю в етері Чеського телебачення.

Очільниця чеського Міноборони висловила побоювання через те, що бойові дії після повномасштабного російського вторгнення в Україну не закінчуються. “НАТО робить усе для того, щоб ситуація навколо Росії, яка спричинила війну в Україні, не загострювалася далі”, – сказала вона.

За словами Чернохової, Альянс не хоче бути втягнутим у конфлікт і вважає логічним надання Україні зброї та гуманітарної допомоги. Водночам вона вважає важливим не ухилятися від дипломатичних переговорів.

“Неважливо, чи буде посередником Захід, чи країни, які можуть бути близькими до Росії… Увесь світ повинен зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край цим жахіттям. Якщо є хтось, хто може це зробити, я його підтримаю. Мені буде байдуже, якщо це буде Китай”, – додала вона.


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