В “Укрзалізниці” скандал: працівниця дивилася російські серіали в залі очікування для військових

Письменник та засновник YouTube-проєкту “Твоя підпільна гуманітарка” Остап Українець розповів у Facebook про неприємний інцидент з адміністраторкою залу очікування “Укрзалізниці”, яка на роботі дивилася російські серіали.

За словами Українця, жінка переглядала ці серіали “гучно, на цілий зал”, при тому що цей зал був призначений для військових.

“Укрзалізниця” відреагувала на ситуацію, подякувавши за звернення та вибачившись за неприємний випадок. У компанії запевнили, що вже зареєстрували звернення і обіцяли провести перевірку, а також вжити дисциплінарних заходів щодо працівників, які допустили таку ситуацію. Компанія підкреслила, що перегляд серіалів такого змісту на робочому місці є абсолютно неприпустимим, особливо в залах для військовослужбовців.