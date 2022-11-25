В Україні зникло безвісти понад 15 тисяч людей

Понад 15 тисяч людей зникли безвісти під час війни в Україні, заявив представник Міжнародної комісії з зниклих безвісти осіб (ICMP).

Організація, що базується в Гаазі, яка була створена після балканських воєн, у липні відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні в документуванні та розшуку зниклих безвісти людей.

Директор ICMP по Європі Метью Холлідей заявив, що поки неясно, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі та розлучені зі своїми сім’ями або померли та були поховані в імпровізованих могилах.

Процес пошуку зниклих безвісти в Україні триватиме роками навіть після припинення бойових дій, сказав Холлідей в інтерв’ю агентству Reuters.

Оцінка у 15 тисяч осіб є консервативною, якщо врахувати, що лише в Маріуполі, за оцінками влади, до 25 тисяч осіб або загинули, або зникли безвісти.

“Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні. Зараз головне – вжити всіх необхідних заходів для того, щоб якнайбільше людей було ідентифіковано”, – сказав Холлідей.

“Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами військових злочинів, і винні мають бути притягнуті до відповідальності”, – додав він.