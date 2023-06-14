В Україні змінили дату святкування Дня медика

В Україні змінили дату Дня медичного працівника, який дотепер святкували 18 червня.

Указ про зміну дати на 27 липня підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Українські медики, які постійно рятують життя, більше не відзначатимуть своє професійне свято із росіянами, які щодня вбивають наше мирне населення, наголошують у МОЗ.

“Відтепер вони (медики) не будуть об’єднані цією датою із російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці”, – зазначають у відомстві.

Відтепер українці зможуть віддати шану медикам 27 липня. Адже саме лікарі та інший медперсонал щодня під сиренами та вибухами рятують життя інших.

“Велика подяка кожному і кожній, хто сьогодні тримає медичний фронт”, – наголошують у МОЗ.