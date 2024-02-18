В Україні “задвухсотився” заступник командувача армії РФ

Загинув заступник командувача 18-ї армії Росії Магомедалі Магомеджанов, пишуть місцеві ЗМІ.

Про загибель військового, який приїхав до України вбивати, повідомила громадська палата Дагестану. Магомеджанов помер у госпіталі Севастополя від отриманих під час боїв поранень, уточнює Baza.

Полковник Магомеджанов брав участь у чотирьох військових операціях, зокрема в Сирії. Останнім часом командував 61-ю окремою Кіркенеською Червонопрапорною бригадою морської піхоти Північного флоту і обіймав посаду заступника командувача 18-ї армії.