В Україні випробували новий БПЛА, який може завдавати ударів на глибині понад 100 км

Президенту Володимиру Зеленському, у День працівника оборонно-промислового комплексу, представили нову модель баражуючого боєприпасу, що зможе наносити удари по об’єктам на оперативно-тактичній глибині у 100+ кілометрів.

Як повідомляє Мілітарний, безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши, зокрема, російський зенітний ракетний комплекс.

У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині.

Новий український баражуючий боєприпас має зайняти ту ж нішу, що і російський “Ланцет”, завдаючи високоточні удари по важливим одиницям бойової техніки на великій відстані від лінії фронту.