В Україні створюють нові військові частини: в чому мета

Західні партнери України все більше схиляються до того, щоб надавати Україні не лише озброєння радянських часів, але й сучасне.

“Застарілі танки Т-72, ​​деякі з яких удвічі старші за їхні екіпажі, стріляють у туман, а наземні війська вправляються у штурмі покинутих будівель. Частина тренувань проходить у моторошно тихому містечку Прип’ять, спустошеному після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Поки війська проходять курси, генерал-лейтенант Сергій Наєв кремезний і привітний командир, вважає, що наступний етап цієї війни буде про танки. І це не його стародавні Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challengers”, – так описують тренування українських військових журналісти CNN.

Українські чиновники кажуть, що їм потрібно кілька сотень основних бойових танків – не тільки для захисту своїх нинішніх позицій, але й для того, щоб вести бій з ворогом у найближчі місяці.

“Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є надзвичайно важливою”, – сказав Наєв.

За його словам, українським військовим необхідно навчитися користуватися новою технікою.

“Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley, або Leopard – якщо ми їх отримаємо”, – додав генерал-лейтенант.

Тим часом українські чиновники кажуть, що у них закінчуються запасні частини для існуючих танків радянської епохи, навіть коли вони шукають поставки в інші країни колишнього радянського блоку.

Українці побоюються, що протягом двох місяців може початися другий наступ Росії. До весни 150 000 росіян, призваних восени минулого року, будуть навчені та, ймовірно, включені до боєздатних підрозділів. Для українців – це гонка з часом. Але вони по суті перетворюють армію, засновану на радянській техніці, на ту, яка використовує передову західну зброю на варп-швидкості.