В Україні почали виготовляти FPV-дрони на оптоволоконні

Українська компанія 3DTech готує до поставки у війська першу партію FPV-дронів з управлінням через оптоволоконний кабель, що робить їх нечутливими до радіоелектронних перешкод.

Про це виданню Forbes повідомив Олексій Жулінський, засновник і генеральний директор компанії.

Наразі дрон проходить сертифікацію для можливості закупівлі Збройними силами та іншими структурами Сил оборони України.

Компанія вже почала виробництво першої партії ударних FPV-дронів і має можливість виготовити до тисячі одиниць за короткий період. Дрони “Хижак REBOFF” можуть виконувати польоти на відстань від 5 до 10 км і нести від 1,2 до 2,3 кг корисного навантаження.

