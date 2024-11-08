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В Україні почали виготовляти FPV-дрони на оптоволоконні
8 Листопада 2024 18:03
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дрони, зброя
Український FPV-дрон "Хижак REBOFF" / Фото: 3DTech

Українська компанія 3DTech готує до поставки у війська першу партію FPV-дронів з управлінням через оптоволоконний кабель, що робить їх нечутливими до радіоелектронних перешкод.

Про це виданню Forbes повідомив Олексій Жулінський, засновник і генеральний директор компанії.

Наразі дрон проходить сертифікацію для можливості закупівлі Збройними силами та іншими структурами Сил оборони України.

Компанія вже почала виробництво першої партії ударних FPV-дронів і має можливість виготовити до тисячі одиниць за короткий період. Дрони “Хижак REBOFF” можуть виконувати польоти на відстань від 5 до 10 км і нести від 1,2 до 2,3 кг корисного навантаження.


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