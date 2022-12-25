В Україні почали створювати унікальний безпілотник для знищення “шахідів”

В Україні створюють спеціальні швидкісні квадрокоптери-камікадзе, які здатні не лише підбити танк, проникнути у ворожий бліндаж, але наздогнати відносно повільний “шахід і підірвати його у повітрі. Але для такого квадрокоптера потрібні висококласні пілоти.

Як в Україні створюють унікальні апарати та готують для них фахівців і як це може наблизити нашу перемогу, йдеться в ТСН.

Керівник школи пілотів квадрокоптерів Владислав Плаксін та його колеги працюють над кількома бойовими дронами – від потужних, які реально знищують ворожу бронетехніку, до маленьких розвідників, які здатні провести розвідку у бліндажі чи будівлі та викурити звідти ворога.

Ініціативу хлопців підтримує меценат Андрій Мацола. Він розповідає, коли побачив можливості українських квадрокоптерів, одразу зрозумів – за цим майбутнє.

“Якщо наш боєць знаходиться на відстані 300-500 метрів, залітає в середину приміщення, ми можемо бачити де знаходиться противник, ми можемо або знешкодити його, маючи заряд, або передати інформацію. Таким чином ми зберігаємо життя наших військових. Але щоб так літати потрібні десятки годин тренувань – так, власне ми для того інвестуємо в навчальний центр”, – сказав Мацола.

Заняття в навчальному центрі йдуть з самого ранку і до пізнього вечора, після лекцій бійці сідають за симулятори. У бійців є певні успіхи для того щоб збивати дрони-камікадзе “шахіди”.

Після навчання на симуляторі – довгі тренування на полігоні зі скиданням бойових бомб по цілях, а також прольоти по шанцях, з проникненням у ворожі бліндажі.