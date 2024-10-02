Економіка

В Україні планують локалізувати виробництво артилерійські установки M777
2 Жовтня 2024 11:12
читать на русском →
бізнес, зброя
Бійці 406 артилерійської бригади ведуть вогонь з гаубиці M777 / Фото: 406 ОАБр

Компанія з виробництва озброєння та військової техніки BAE System планує ремонтувати, а згодом і виготовляти причіпні артилерійські установки M777 в Україні.

Генеральний директор підрозділу BAE-Systems в Україні Крістіан Сіар розповів про це на полях Міжнародного оборонного форуму, який відбувся в Києві, повідомляє “Мілітарний”.

Він зазначив, що йдеться про співпрацю з українською компанією, яка ремонтуватиме гармати.

“Є кілька чудових українських компаній, які надзвичайно вразили BAE Systems. І, як я вже казав, ми співпрацюємо з однією з них, щоб розпочати технічне обслуговування. Це наша стратегія. Ми хотіли б перенести технічне обслуговування M777 в Україну, а потім, сподіваємося, також виготовляти їх тут”, – сказав він.

Наразі команда працює над тим, щоб оцінити об’єкти української промисловості, які стануть базою для проведення ремонту та в майбутньому виробництва.

Про терміни початку ремонту техніки та виробництва наразі не йдеться. Також із міркувань безпеки не називають українські компанії, які співпрацюватимуть з BAE Systems.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 12:52

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:07

Населення України, за прогнозами, до 2051 року скоротиться до 25 мільйонів
2 Жовтня 2024 11:47

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 10:55

Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район
2 Жовтня 2024 09:44

Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки