В Україні планують локалізувати виробництво артилерійські установки M777

Компанія з виробництва озброєння та військової техніки BAE System планує ремонтувати, а згодом і виготовляти причіпні артилерійські установки M777 в Україні.

Генеральний директор підрозділу BAE-Systems в Україні Крістіан Сіар розповів про це на полях Міжнародного оборонного форуму, який відбувся в Києві, повідомляє “Мілітарний”.

Він зазначив, що йдеться про співпрацю з українською компанією, яка ремонтуватиме гармати.

“Є кілька чудових українських компаній, які надзвичайно вразили BAE Systems. І, як я вже казав, ми співпрацюємо з однією з них, щоб розпочати технічне обслуговування. Це наша стратегія. Ми хотіли б перенести технічне обслуговування M777 в Україну, а потім, сподіваємося, також виготовляти їх тут”, – сказав він.

Наразі команда працює над тим, щоб оцінити об’єкти української промисловості, які стануть базою для проведення ремонту та в майбутньому виробництва.

Про терміни початку ремонту техніки та виробництва наразі не йдеться. Також із міркувань безпеки не називають українські компанії, які співпрацюватимуть з BAE Systems.