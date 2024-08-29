В Україні локалізували виробництво німецьких дронів Vector

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems запустив завод з виробництва безпілотних комплексів Vector в Україні.

Про це “Мілітарному” розповіли представники українського підрозділу компанії.

Український завод Quantum-Systems розпочав роботу навесні цього року та вже випускає розвідувальні безпілотники Vector в інтересах Сил оборони.

На сьогоднішній день компанія займається збіркою дронів із готових комплектів, що прибувають з Німеччини, однак підприємство поступово локалізовує елементи конструкції.

Зокрема, виробники розповіли, що виготовлені безпілотники споряджаються крилами, а також CRPA-антенами прийому супутникового сигналу українського виробництва. У подальшому в планах налагодження виробництва фюзеляжу та інших елементів конструкції.