Суспільство

В Україні буде сиро

16 Грудня 2023 20:59
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У неділю, 17 грудня, у західних, північних, вдень у центральних і Харківській областях невеликий мокрий сніг і дощ; на решті територій без суттєвих опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; у східних і Сумській областях та Карпатах вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу.

У Києві в неділю мінлива хмарність. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

У понеділок, 18 грудня, в Україні невеликі дощі, в Карпатах і на сході країни з мокрим снігом, вночі в західних областях без суттєвих опадів.

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у західних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень на Прикарпатті та півдні країни 3-8° тепла, у східних і північно-східних областях вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок мінлива хмарність. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.


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