В Росії заблокували месенджер Discord

Доступ до месенджера Discord обмежено через порушення вимог російського законодавства, заявив Роскомнадзор.

У повідомленні відомства, яке цитують росЗМІ, ідеться про те, що виконання вимог законодавства “необхідне для запобігання використанню месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їхнього вчинення, продажу наркотиків” і “у зв’язку з розміщенням протиправної інформації”.

У Роскомнагляді також заявили, що надіслали месенджеру вимоги видалити “заборонений контент”. Крім того, Discord проігнорував рішення російського суду про штраф за невидалення.