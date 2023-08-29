Суспільство

В Росії спостерігається брак охочих йти в армію – британська розвідка

29 Серпня 2023 10:00
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розвідка британії, мобілізація, росія

Попри те, що військова служба у Росії зараз відкриває хороші можливості заробітку, Кремль продовжує відчувати проблеми з вербуванням до лав армії нових людей. 

Про це розповідає Міністерство оборони Британії у розвідувальному огляді від 29 серпня 

Аналітики зазначають, що від початку повномасштабної війни службу у російській армії намагаються робити фінансово привабливою, сподіваючись залучити більше людей. 

Так, згадують слова Владіміра Путіна ще 4 лютого 2022 року, невдовзі перед вторгненням, що лейтенанти отримують 81,2 тисячі рублів на місяць. Проте вже у жовтні 2022 року Путін обіцяв навіть мобілізованим солдатам 195 тисяч рублів на місяць. 

Військові молодших звань, які залучені до війни проти України, зазначає розвідка, зараз отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. 

“Це у понад 2,7 разів більше, ніж середня заробітна плата у Росії – 72 851 рубль… Дуже ймовірно, що заробітна плата та додаткові привілеї є потужним стимулом для того, щоби йти в армію, особливо для людей з бідніших регіонів Росії. Але все одно малоймовірно, що Росія досягне своїх цільових показників залучення добровольців до лав армії”.


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