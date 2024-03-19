Політика

В Росії змінили командувача ВМФ РФ

19 Березня 2024 11:35
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Адмірал ВМФ Росії Александр Моісєєв / Фото: Міноборони РФ

Командувача Північного флоту РФ адмірала Олександра Моїсеєва призначено тимчасово виконуючим обов’язки головнокомандувача Військово-морським флотом (ВМФ) Росії.

На відповідній посаді його представили на церемонії з нагоди дня моряка-підводника в Кронштадті, повідомляють росЗМІ.

10 березня “Фонтанка” і “Известия” з посиланням на джерела повідомляли, що попереднього головкома адмірала Миколу Євменова відправили у відставку. Він обіймав посаду головнокомандувача ВМФ РФ з травня 2019 року.

Зміни у командуванні відбуваються на тлі низки серйозних поразок російського флоту на Чорному морі.

Лише в лютому морські дрони-камікадзе MAGURA V5 Головного управління розвідки затопили російський ракетний катер проєкту 12411 “Ивановец” та великий десантний корабель “Цезарь Куников”.


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