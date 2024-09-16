В Росії ліквідували воєнного злочинця та пропагандиста “Краба”, – ГУР 

За наявною в ГУР МО інформацією,15 вересня в місті Бєлгород ліквідували російського пропагандиста Коробова Олександра на прізвисько “Краб”.

Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер, повідомляє ГУР МО.

“Пропагандист працював на каналі “Росія 1”, очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії. Також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ — телеканалу “Звєзда”, та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у розвідці, родом “Краб” із міста Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю, де був зареєстрований на вулиці Комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23. Фактично жив у Бєлгороді на вулиці Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23. Періодично навідувався до москви за інструкціями.

“У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях”, – розповіли у ГУР.