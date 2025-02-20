В російській армії масово вибухнули окуляри для FPV-дронів: за операцією стоїть українська розвідка

Серед військових армії РФ зафіксовано випадки вибухів FPV-окулярів під час їхнього використання пілотами дронів. За спецоперацією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили “Суспільному” джерела у спецслужбах, вибухівку вмонтували всередину окулярів, які російським військовим передали волонтери. Для цього було придбано велику партію пристроїв, які фахівці ГУР додатково оснастили механізмом дистанційного підриву. Після цього, у координації з українською розвідкою, окуляри як “благодійну допомогу” доправили до підрозділів армії РФ.

“Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів не тільки в Українських Карпатах, а і в російському Сибіру”, — зазначають джерела у спецслужбах.

Раніше, 18 лютого, російські пропагандистські Telegram-канали повідомили про серію вибухів FPV-окулярів у різних підрозділах ЗС РФ. Перший випадок стався 4 лютого в Бєлгородській області, де російський військовий отримав травми обличчя та очей. Надалі вибухи зафіксували ще в Курській, Луганській та Донецькій областях.

За інформацією російських джерел, у січні-лютому волонтерські організації передали військовим близько 80 FPV-окулярів Skyzone Cobra від одного постачальника, який 3 лютого втік з Росії рейсом Москва — Стамбул.