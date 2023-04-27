Суспільство

В Раді спростували чутки про можливу заборону чоловікам вступати до вишів

27 Квітня 2023 12:06
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рада, закон, мобілізація

Інформація про те, що уряд готує заборону на вступ чоловіків до вищих навчальних закладах для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності. Про це в ефірі Свобода.Ранок заявила народна депутатка від партії «Слуга народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

«Наразі це все чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони», – каже депутатка.

Гришина також заявила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація. Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку, додала голова підкомітету.

В той же час, з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива, оскільки на період дії воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, які передбачені статтею 53 Конституції України. Вона безпосередньо включає у себе і права на здобуття освіти, проте у комітеті освіти і науки наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього, каже голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВР.


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