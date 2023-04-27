В Раді спростували чутки про можливу заборону чоловікам вступати до вишів

Інформація про те, що уряд готує заборону на вступ чоловіків до вищих навчальних закладах для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності. Про це в ефірі Свобода.Ранок заявила народна депутатка від партії «Слуга народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

«Наразі це все чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони», – каже депутатка.

Гришина також заявила, що заборона на отримання освіти чоловікам є нелогічною і такого закону, на її думку, не може бути, оскільки це дискримінація. Не можна забороняти чоловіками вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку, додала голова підкомітету.

В той же час, з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива, оскільки на період дії воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, які передбачені статтею 53 Конституції України. Вона безпосередньо включає у себе і права на здобуття освіти, проте у комітеті освіти і науки наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо цього, каже голова підкомітету з питань вищої освіти комітету ВР.