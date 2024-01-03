В північних областях України прогнозують морози

У четвер, 4 січня, на Закарпатті вночі очікується невеликий дощ, у південно-східній частині України – помірний, у північно-східних областях і в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, лише в південній частині вдень без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в північній та північно-східній частинах України на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у Харківській, Полтавській та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 7-12° тепла; на Чернігівщині та Сумщині вночі 6-11°, вдень 1-6° морозу.

У Києві в четвер невеликий мокрий сніг із переходом у дощ. Уночі на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5° тепла.

У п’ятницю, 5 січня, невеликий (на південному сході України помірний) дощ, у північний частині з мокрим снігом.

У північній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний із переходом на північно-східний у північних та західних областях, 5-10 м/с.

Температура в північній частині протягом доби 0-5° морозу; на решті території вночі та вдень 1-6° тепла, у південній частині вдень до 10° тепла.

У Києві в п’ятницю вночі повсюдно, вдень місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-2° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.