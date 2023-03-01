В Осколі на Ізюмщині повністю відновили електропостачання

З початку російської агресії другий за чисельністю населений пункт Ізюмського району внаслідок бойових дій опинився знеструмленим.

Одразу після визволення Харківщини енергетики приступили до ремонту розбитих вщент електричних мереж. Для підключення села енергетики привели до ладу понад 30 км повітряних ліній 0,4 кВ і 6 кВ, встановили 35 нових опор, замінили перебитий уламками вибухів провід.

“Вже до кінця листопада минулого року вдалося заживити понад тисячу домоволодінь. Подальше виконання відновлювальних робіт ускладнювалося наявністю мін та артилерійських боєприпасів під лініями електропередачі. Після перевірки саперами небезпечних ділянок ремонтні бригади заживили ще близько 300 точок обліку. Таким чином, сьогодні всі мешканці села з електрикою”, – повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.