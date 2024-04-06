В Орську прорвало дамбу: щонайменше двоє загиблих, частину міста евакуюють

Прорив дамби стався в Орську Оренбурзької області, повідомляє ТАСС із посиланням на оперативні служби. У Єдиній черговій диспетчерській службі Орська повідомили “Интерфаксу”, що дамбу прорвало паводком.

Жителів міста евакуюють із будинків, що перебувають у зоні затоплення, розповів співрозмовник агентства. За даними адміністрації міста, у зону підтоплення можуть потрапити 4258 будинків і 10 987 осіб. “Прорив дамби загрожує насамперед приватному сектору Орська”, – заявили ТАСС в оперативних службах.

За даними видання “Урал56.ру”, триває евакуація зі старого міста Орська.

Рятувальники з муніципальними службами намагаються зміцнити дамбу.

У магазинах Орська розкупили майже всю питну воду.

Повідомляється, що щонайменше двоє людей загинули. Один із них ліз на дах і впав. Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе.

Також рятувальники перевіряють інформацію про третього загиблого.

Водночас мер Оренбурга Сергій Салмін закликав жителів приміських селищ і садівничих товариств терміново евакуюватися через підйом рівня води в річці Урал. За його словами, підтоплено понад 300 домоволодінь і 750 ділянок.