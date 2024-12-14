В Орлі атаковано нафтобазу

Російські телеграм-канали повідомляють, що в ніч на суботу Орел зазнав атаки безпілотників. За їхніми даними, дрони намагалися атакувати розташовану в регіоні нафтобазу.

В інтернеті опубліковано відео, на яких чути звуки літального апарата і видно щонайменше один вибух у районі промислового об’єкта.

Деякі канали пишуть про дим і пожежу в районі ймовірного влучення.

Наслідки влучання по Орлу.



На фоні чудова російська мова. https://t.co/gJmW5FdskC pic.twitter.com/AgqQuTpFm4 — monitor (@war_monitor_ua) December 13, 2024

За заявою губернатора Орловської області Андрія Кличкова, внаслідок масованої атаки БПЛА сталося загоряння палива на об’єкті інфраструктури.

Також, як повідомив Кличков, осколками збитих БПЛА пошкоджено скління кількох приватних будинків. За його інформацією, постраждалих немає.