Кримінал

В ООН підтвердили факти сексуального насилля російських військових щодо дітей

25 Січня 2023 15:42
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війна, діти

Незалежна міжнародна комісія ООН (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) із розслідування порушень прав людини в Україні зафіксувала численні злочини, скоєні російською армією під час широкомасштабної війни, розв’язаної Росією 24 лютого 2022 року.

Серед встановлених злочинів і сексуальне насильство щодо дітей. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла член незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ясмінка Джумхур.

Комісія встановила, що на території України були скоєні воєнні злочини, порушення прав людини та міжнародного, гуманітарного права. Відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть збройні сили Російської Федерації.

За її словами, порушення можна згрупувати у дві категорії – ті, що посягають на недоторканість особи, та ті, що стосуються інфраструктури країни.

“Спектр дуже широкий. Ми говоримо про тортури, насильство, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Ми зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства”, – заявила Джумхур.

Коли ми говоримо про дітей, то вони були поранені або вбиті з вогнепальної зброї.
Вони зазнали сексуального насильства. Ми зафіксували порушення прав дітей, які перебувають у будинках для бездоглядних дітей.
Є інформація про передачу дітей з України до Російської Федерації. Вони все ще там.
Питання повернення цих дітей поки що вирішується. У багатьох випадках біологічні батьки проживають в Україні.


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