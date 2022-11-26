В окупованих Пологах виявили місце, де росіяни тримають полонених українців

У Пологах на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів.

Про це повідомляють у Генштабі.

“В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України”, – йдеться в повідомленні.

В окупантів частою практикою є пошук, переслідування, викрадення, а також катування українських патріотів, учасників АТО/ООС, політиків, які не йдуть на співпрацю, та просто незгодних із окупацією українців.