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В окупованих Пологах виявили місце, де росіяни тримають полонених українців

26 Листопада 2022 20:47
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полон

У Пологах на окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів. 

Про це повідомляють у Генштабі.

“В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України”, – йдеться в повідомленні.

В окупантів частою практикою є пошук, переслідування, викрадення, а також катування українських патріотів, учасників АТО/ООС, політиків, які не йдуть на співпрацю, та просто незгодних із окупацією українців.


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