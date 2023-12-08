В Офісі генпрокурора прокоментували відмову Фінляндії видати бойовика з “Русича”

Україна відреагувала на відмову фінського суду в екстрадиції воєнного злочинця РФ “диверсійно-штурмової розвідувальної групи “Русич”, неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського).

“Ми продовжуємо шукати шляхи затримання та видачі цього підозрюваного в Україну. Відповідно до нашого законодавства він залишається підозрюваним… Обов’язок переслідування таких осіб передбачений, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки”, – зазначив заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генерального прокурора Андрій Гулкевич.

За даними Гулкевича, протягом 2023 року Офіс генерального прокурора надіслав до іноземних країн 125 запитів на екстрадицію.

З них 20 було задоволено, 15 відхилено. Інші, за словами заступника, наразі ще перебувають на розгляді у відповідних країнах.

За даними Офісу генпрокурора, однією з найпоширеніших причин відхилення запитів на екстрадицію є активні бойові дії на території України.

У зв’язку з цим окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином, відповідно до міжнародного законодавства, забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених.

Російського бойовика затримала поліція Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його. Воїслав Торден (Ян Петровський) є лідером і командиром російського воєнізованого формування “Оперативна група “Русич”. Він був відомий завдяки своїм зв’язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.