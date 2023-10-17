В Одесі уламки збитих БПЛА впали в яхт-клуб (фото)

В Одесі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті всі дрони-камікадзе, якими війська РФ атакували місто цієї ночі. Уламки ворожих цілей упали в районі яхт-клубу, внаслідок чого є руйнування та пошкодження цивільних об’єктів.

“Уламки одного із збитих БпЛА впали до яхт-клубу Одеси, де зруйновано будівлі школи парусного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Люди не постраждали”, – повідомили у Силах оборони.

Також військові показали фото наслідків падіння уламків ворожих дронів-камікадзе в Одесі.