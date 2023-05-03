Суспільство

В Одесі перейменували два района

3 Травня 2023 20:51
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одеса

Рішенням Одеської міської ради перейменовано два райони адміністративно-територіального ділення міста Одеси, які мали назви на честь російських військових, – Малиновський і Суворовський.

Суворовський район отримав назву Пересипський на честь старішого мікрорайону Одеси.

Малиновський район перейменовано в Хаджибейський. Ця назва відсилає до давньої історії Одеси. Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбіїв) – поселення із замком та стоянкою для суден, що розміщувалося на місці сучасної Одеси. Перша письмова згадка про порт Качибей датується 1415 роком.

Нові назви районів рекомендовано історіко-топонімічною комісією при Виконавчому комітеті Одеської міської ради.


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