Суспільство

В Одесі лунають вибухи

24 Січня 2024 21:07
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одеса, дрони

Росіяни увечері 24 січня запустили ударні БпЛА з Чорного моря, є загроза для Одещини. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, кореспонденти “Суспільного

За даними Повітряних сил, декілька БпЛА типу “Shahed” рухаються з Чорного моря в напрямку Одеси. 

О 20:34 уточнили, що БпЛА в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова ОВА закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях. 

Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що у місті лунають вибухи. 


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