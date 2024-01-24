В Одесі лунають вибухи

Росіяни увечері 24 січня запустили ударні БпЛА з Чорного моря, є загроза для Одещини.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, кореспонденти “Суспільного“
За даними Повітряних сил, декілька БпЛА типу “Shahed” рухаються з Чорного моря в напрямку Одеси.
О 20:34 уточнили, що БпЛА в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря в напрямку Одеси.
Голова ОВА закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях.
Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що у місті лунають вибухи.