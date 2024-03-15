В Одесі лунали вибухи

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ракетним ударом окупантів.

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного“.

Журналісти повідомляють про серію вибухів.

Вони пролунали невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Об 11.04 Повітряні сили попередили, що в напрямку Одеси летить ракета, невдовзі з’явилося сповіщення про загрозу балістичного озброєння для півдня.

У TG-каналах пишуть про “приліт” балістики по Одесі, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Дані ще уточнюються.