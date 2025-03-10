В Одесі двох дітей уразило струмом на залізниці: обидва загинули

Увечері 9 березня у Пересипському районі Одеси на вулиці Отамана Головатого двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагона.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

16-річний хлопець від розряду струму загинув на місці, його 12-річний товариш залишився на даху вагона.

Рятувальники за допомогою драбини та мотузки, зняли постраждалого, якого у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Сьогодні близько 11:00 стало відомо, що постраждалий помер у лікарні.

Обставини події встановлюються.