Суспільство

В Одесі двох дітей уразило струмом на залізниці: обидва загинули
10 Березня 2025 12:09
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Рятувальники знімають постраждалу дитину з даху вагона / Фото: ДСНС
Рятувальники знімають постраждалу дитину з даху вагона / Фото: ДСНС

Увечері 9 березня у Пересипському районі Одеси на вулиці Отамана Головатого двох хлопців уразило електричним струмом на даху вантажного вагона.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

16-річний хлопець від розряду струму загинув на місці, його 12-річний товариш залишився на даху вагона.

Рятувальники за допомогою драбини та мотузки, зняли постраждалого, якого у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Сьогодні близько 11:00 стало відомо, що постраждалий помер у лікарні.

Обставини події встановлюються.

Рятувальники на місці трагедії в Одесі / Фото: ДСНС

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