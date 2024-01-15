В мережі показали фото ураженого російського Іл-22

Російському літаку Іл-22, який уразили над Азовським морем, вдалося долетіти до аеродрому.

“Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито “восстановлению не подлежит”, – зазначив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Ігнат зазначив, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був і є пріоритетною ціллю. І до сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил.

“А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві “жирні” цілі за один раз! Пишаюсь службою в Повітряних Силах ЗС України!”, – додав військовий.