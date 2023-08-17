В Лівані повністю відключили електроенергію

Ліван повністю відключили від світла через те, що дві теплоелектростанції перестали подавати енергію через несплату боргу компанії, яка їх обслуговує.

Про це пише Sky News Arabia.

“Ліван поринув у повну темряву в середу ввечері після того, як було оголошено, що діяльність ТЕС “Дейр-Аммар” на півночі країни та “Аль-Захрані” на півдні була зупинена компанією Prime South, яка їх експлуатує, через фінансовий борг”, — йдеться у повідомленні.

“Дейр Аммар” і “Аль-Захрані” є єдиними ТЕС потужністю 550 МВт, які наразі підключені до національної електричної мережі в Лівані.

Без електрики опинилися лікарні, державні установи, аеропорт Бейрута. Крім того, припинили роботу станції, які перекачують питну воду до регіонів Лівану.

Влада країни ухвалила рішення про використання генераторів для забезпечення електроенергією критичних об’єктів.

Як пише ТАСС з посиланням на джерело в державній енергетичній компанії Electricite du Liban. За його словами, обидві ТЕС змушені були зупинити свої турбіни через несплату урядом боргів їхньому оператору. Джерело зазначило, що в уряді докладають всіх зусиль, щоб погасити заборгованість уряду перед приватною компанією Prime south, оператору двох ТЕС.

За даними джерела, компанія Prime South прийняла рішення про зупинку турбін 16 серпня о 17:00 за місцевим часом після того, як їй було виплачено всього 2 млн доларів із 83 млн доларів, які мав сплатити уряд.

Державна енергетична компанія Electricite du Liban повідомила, що звернулася до Banque du Liban з проханням перерахувати суму в розмірі 10 мільйонів доларів на рахунок Prime South, але ця сума досі не сплачена компанії-оператору.