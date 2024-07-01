Суспільство

В Ізраїлі ортодоксальні євреї протестували проти призову в армію
1 Липня 2024 15:43
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ізраїль
Ультраортодоксальні євреї протестують проти рішення Верховного суду Ізраїлю / Фото: REUTERS

Тисячі ультраортодоксальних демонстрантів у неділю протестували в Єрусалимі проти призову студентів єшиви (єврейський вищий релігійний навчальний заклад) до армії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Протестувальники напали на міністра будівництва та житлово-комунального господарства Іцхака Ґолднопфата заблокували його автівку. Крім того, в машину ексміністра охорони здоров’я Якова Літцмана, який також проїжджав у районі акцій протесту, кидали камінням.

25 червня Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що військові повинні почати призов ультраортодоксальних чоловіків для обов’язкової служби в армії. Зокрема, за відсутності закону, який визначає різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.


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