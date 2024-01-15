В Ізраїлі неподалік Тель-Авіва стався теракт

В ізраїльському місті Раанана, що неподалік Тель-Авіва, невідомий чоловік з ножем напав на пішоходів, а потім викрав авто та протаранив групу людей.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Важко поранена жінка, яку доставили до медичного центру після нападу, померла від ран. Ще щонайменше 17 інших отримали поранення в результаті нападу в центрі міста, у тому числі кілька у важкому стані. Серед постраждалих — семеро дітей.

За інформацією ЗМІ, чоловік з ножем спочатку напав на людей на вулиці, потім викрав автомобіль і наїхав на трьох людей. Потім він застряг у заторі, кинув машину і викрав інший автомобіль, продовжив і врізався щонайменше в ще одну групу людей.

Водночас мер Раанани Хаїм Бройде сказав телекомпанії Kan, що зв’язок між сценами поранення та наїздом на людей не підтверджено.

За даними поліції, підозрюваний у здійсненні теракту у Раанані є палестинцем із міста Хеврон на Західному березі річки Йордан, і його заарештували. У заяві поліції йдеться, що чоловік викрав загалом три автомобілі.

Правоохоронці також затримали родича підозрюваного з Хеврона. Поліція продовжує обстежувати територію на предмет потенційних додаткових загроз.