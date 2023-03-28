Політика

В ISW прокоментували чутки про звільнення чергового російського командувача

28 Березня 2023 09:24
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ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті звернув увагу на чутки про звільнення 27 березня з посади командувача Східним угрупованням військ РФ генерал-полковника Рустама Мурадова, заявивши, що ці повідомлення викликали «стриманий і цинічний резонанс» в російському інформаційному просторі.

В ISW заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про звільнення Мурадова, але зауважили, що в російському інформпросторі обговорюють можливі звільнення командирів, пов’язаних із зонами операцій, у яких російські війська здебільшого не змогли досягти значних успіхів або зазнали великих втрат.

Зокрема, «один відомий військовий блогер заявив, що військове керівництво також розглядає можливість звільнити командувача Західного військового округу генерал-полковника Євгена Нікіфорова, чиї сили діють уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на сході України». Це повідомлення в ISW також поки не можуть підтвердити.

«Російська влада і деякі військові блогери зосередилися на виявленні й покаранні окремих військових командирів за невдачі їхніх військ, замість того, щоб з’ясувати і вирішити ендемічні проблеми у російському командуванні та управлінні, структурі сил і схемах розгортання», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що Мурадов протягом останніх п’яти місяців «керував серією катастрофічних наступальних операцій, які проводили підрозділи СВО на заході Донецької області».

«Незалежне російське розслідувальне видання «Важные истории» (iStories) із посиланням на джерела, близькі до російського Генштабу, повідомило, що російський Генштаб звинуватив Мурадова в бездарності через невдачі на полі бою та значні втрати на заході Донецької області, включаючи майже знищений добровольчий батальйон із Татарстану «Алга», – йдеться в повідомленні.

Про те, що очільником Східного військового округу РФ призначили вихідця з Північного Кавказу генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, стало відомо в жовтні 2022 року.

Мурадов, який серед інших російських посадовців потрапив під санкції Заходу, раніше очолював російські війська в східних регіонах України, Донецькій і Луганській областях, частина яких перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків від 2014 року. Він також командував російськими силами в сепаратистському регіоні Азербайджану Нагірному Карабасі.


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В ISW прокоментували чутки про звільнення чергового російського командувача
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