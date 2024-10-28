В Індонезії заборонили продаж iPhone 16

Індонезія заборонила Apple продавати свої нові iPhone у країні, заявивши, що компанія не виконала місцеві інвестиційні вимоги.

Про це повідомляє Bloomberg.

iPhone 16, випущений у вересні, не може продаватися, оскільки місцевий підрозділ PT Apple Indonesia не виконав вимоги країни щодо 40% вітчизняного контенту для смартфонів і планшетів, йдеться в заяві Міністерства промисловості. Старі продукти Apple все ще можуть продаватися в Індонезії.

Це створює певні труднощі для Apple, яка раніше мала хороші продажі свого флагманського продукту, особливо на ринку Китаю. Індонезія є економікою вартістю 1 трильйон доларів, де кількість активних мобільних телефонів оцінюється в понад 350 мільйонів, що значно перевищує 270-мільйонне населення країни.