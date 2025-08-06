В Індії повінь за хвилини змила ціле село (відео)

У вівторок, 5 серпня, раптова повінь зруйнувала гірську долину та будівлі в індійському штаті Уттаракханд. Внаслідок стихії загинули щонайменше чотири людини, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на місцеву владу.

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Головний міністр штату Пушкар Сінгх Дхамі повідомив, що рятувальні служби працюють у посиленому режимі. Причиною повені стала раптова інтенсивна злива.

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Enormous cloudburst triggers flashfloods in Uttarkashi village, India



pic.twitter.com/Gyb9s9XsGX — Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 5, 2025

Індійська армія направила до міста 150 військових, щоб допомогти евакуювати близько 20 людей, які опинилися під товщею мулу.

За даними ЗМІ, частина міста опинилася під глибокими завалами, а місцями потоки багнюки доходили до дахів будинків.

“Пошуково-рятувальні роботи тривають, і всі доступні ресурси задіяні для порятунку людей”, — зазначив речник армії Суніл Бартвал.