В ГУР розповіли, скільки танків “Армата” має Росія

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія виготовила близько 20 танків Т-14 “Армата”, які є дослідною партією.

Про це в ГУР повідомили у відповідь на запит видання АрміяInform.

Станом на кінець 2023 року “Армата” так і не пройшов у РФ державних випробувань і не був прийнятий на озброєння.

При цьому, зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони, у 2024 році Росія планує виготовити 29 танків Т-14.

“Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка”, — вказали у відомстві.

Окрім цього, в ГУР додали, що інформація стосовно участі “Армати” у бойових діях на території України — відсутня.