Суспільство

В Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати армії РФ за добу

20 Лютого 2024 08:52
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війна
Російські окупанти / Фото: Getty Images

За минулу добу українські військові ліквідували 1230 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ перевищили більш як 404 тисячі військових.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на вівторок, 20 лютого, втрати армії РФ становлять:

  • особового складу — близько 404950 (+1230) осіб;
  • танків — 6503 (+5) од;
  • бойових броньованих машин — 12268 (+36) од;
  • артилерійських систем — 9773 (+40) од;
  • РСЗВ — 988 (+2) од;
  • засоби ППО — 675 (+1) од;
  • літаків — 337 (+2) од;
  • гелікоптерів — 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7521 (+61);
  • крилаті ракети — 1902 (+3);
  • кораблі /катери — 25 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12805 (+38) од;
  • спеціальна техніка — 1551 (+6).

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