В Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати армії РФ за добу

За минулу добу українські військові ліквідували 1230 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ перевищили більш як 404 тисячі військових.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на вівторок, 20 лютого, втрати армії РФ становлять:
- особового складу — близько 404950 (+1230) осіб;
- танків — 6503 (+5) од;
- бойових броньованих машин — 12268 (+36) од;
- артилерійських систем — 9773 (+40) од;
- РСЗВ — 988 (+2) од;
- засоби ППО — 675 (+1) од;
- літаків — 337 (+2) од;
- гелікоптерів — 325 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7521 (+61);
- крилаті ракети — 1902 (+3);
- кораблі /катери — 25 (+0) од;
- підводні човни — 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12805 (+38) од;
- спеціальна техніка — 1551 (+6).