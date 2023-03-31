В Харкові затримано 60-річного “глоріфікатора” Путіна

У Харкові 60-річний прихильник «руського міру», використовуючи свій канал на YouTube, поширював прокремлівські наративи і пропаганду. В соціальних мережах зі свого акаунту розповсюджував матеріали, які містили виправдовування дій окупантів та заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

“За місцем реєстрації фігуранта в місті Харкові правоохоронці провели обшук. В ході якого вилучили жорсткий диск, мобільний телефон, предмети забороненої символіки – прапор рф, георгієвську стрічку”, – повідомили правоохоронці.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.